Бренд Volga признан самым перспективным среди новых российских марок

Экспертная аудитория назвала Volga наиболее перспективным брендом среди новых российских автомобилей, появившихся на рынке в 2026 году. Об этом заявил в своем Telegram-канале сооснователь и директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

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Опрос проводился с 23 по 26 июля, в нем приняли участие 1077 человек. За Volga проголосовал 31% респондентов. На втором месте расположился Jeland с 25% голосов, на третьем — электромобильный бренд UMO (18%). Новые марки Атом и Esteo набрали минимальную поддержку — 3% и 2% соответственно.

Каждый пятый участник опроса (21%) затруднился с ответом. Организаторы отмечают, что аудиторию каналов «Автостат» можно считать экспертной, так как более 70% подписчиков связаны с автобизнесом.

Ранее Целиков заявил, что проблемы с топливом в регионах изменили расстановку сил в сегменте PHEV. За последние три недели доля Geely достигла 30%. Основной драйвер — кроссовер Geely EX-5 EM-I, которого за три недели поставили на учет 1643 штуки. Еще 120 машин — кроссоверы Geely Starship 7, ввезенные по параллельному импорту.

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