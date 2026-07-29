VGV U70 Plus модернизировали для российского рынка

Китайский кроссовер VGV U70 Plus получил обновленную версию, подготовленную специально для продаж в России.

© VGV Motor

Внешность модели осталась без изменений, однако инженеры серьезно переработали ходовую часть. Сзади установили независимую многорычажную подвеску, заменили тормозные механизмы и доработали шасси в целом. Турбированный двигатель оснастили системой непосредственного впрыска топлива, что улучшило тягу и отклик на педаль газа.

Производитель подтвердил, что мотор адаптирован для работы на бензине АИ-92. Кроме того, усилена антикоррозийная защита кузова, а шумоизоляция салона стала эффективнее благодаря новым материалам и конструктивным решениям.

Внутри полностью изменилась центральная консоль и установлен новый дисплей мультимедийной системы. Остальные детали обновленной модели в компании пока раскрывать не стали.

© VGV Motor

Текущая версия кроссовера доступна в России с осени прошлого года в пяти- и семиместной компоновке. Стоимость варьируется от 3 до 3,2 млн рублей без учета специальных предложений. Под капотом установлен двухлитровый турбомотор мощностью 199 л.с., работающий в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод — передний.

Присматриваетесь к кроссоверу VGV? Оцените свои финансовые возможности прямо сейчас с помощью калькулятора автокредита.