Компания Hongqi создала сверхбыструю зарядку для электромобилей

Китайский бренд Hongqi в сотрудничестве с компанией Lishen Battery завершил испытания новой батареи с ультрабыстрой зарядкой. Об этом со ссылкой на заявление FAW Group пишет CarNewsChina.com.

© Hongqi

Созданная принадлежащим концерну China FAW Group брендом батарея способна зарядиться с 10% до 70% всего за 3 минуты 41 секунду, а с 10% до 97% – всего за 8 минут 3 секунды.

© Hongqi

Команде разработчиков удалось улучить скорость зарядки благодаря высокоэффективному сверхбыстрому зарядному аноду и самостоятельно разработанному электролиту с низкой энергией десольватации, а применение композитного углеродного покрытия и методов объемного легирования позволило снизить внутреннее сопротивление на 15 %, сообщили в пресс-службе концерна.

«С начала этого года несколько китайских компаний внедрили технологии быстрой зарядки. На данный момент аккумулятор Blade Battery 2.0 от BYD используется в нескольких серийных моделях. Аккумулятор Energee Golden Brick от Geely используется только в одной модели – Lynk & Co 10», – отмечается в статье.

Ранее Hongqi официально представил гибридный кроссовер премиум-класса HS6. Автомобиль имеет на выбор две батареи: на 23,9 кВт*ч и 39,5 кВт*ч, которых хватает на 123 км и 205 км хода лишь на электротяге.