Автомобиль Li Auto не смог припарковаться из-за велосипеда

В сети появилось видео, на котором кроссовер Li Auto i6 в подземном паркинге долго пытался завершить автоматическую парковку, но безуспешно, передает mydrivers.com.

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Вокруг машины собралась очередь, а владельцу в итоге пришлось ставить автомобиль вручную. Позже выяснилось, что системе мешал электрический велосипед, сообщил руководитель продуктового направления Li Auto Ли Синьян.

По его словам, датчики фиксировали препятствие, и парковочная автоматика несколько раз пыталась выбрать безопасную траекторию, чтобы объехать велосипед. Владелец автомобиля подтвердил эту версию. Он заметил помеху только когда подошел ближе. Мужчина также признался, что недавно купил машину и еще не полностью разобрался в настройках системы.

В Li Auto заявили, что уже работают с разработчиками над улучшением алгоритмов автоматической парковки в сложных условиях. Выход обновления версии 9.1 запланирован на сентябрь. В компании обещают повысить эффективность системы и улучшить оповещения о препятствиях, мешающих завершить маневр.

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