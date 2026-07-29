ЦБ предложил новые правила возврата средств за полис ОСАГО

Банк России планирует изменить порядок возврата средств за полис ОСАГО в случае, если страховая компания обнаружит недостоверные данные от клиента, сообщает «Коммерсант».

Регулятор предлагает ввести для страховщиков 14-дневный «период охлаждения», в течение которого компания должна проверить предоставленные страхователем сведения.

При выявлении ложных данных, влияющих на степень риска, страховщик сможет расторгнуть договор и вернуть деньги за вычетом расходов на ведение дела (около 22%).

Если за две недели компания не воспользуется этим правом, расторгнуть договор в дальнейшем она сможет только через суд. В случае наступления страхового происшествия до истечения этого срока или до момента отказа страховщика от договора компания обязана произвести выплату, но вправе потребовать компенсацию через регрессивный иск.

По действующим правилам страховщик может отказаться от договора ОСАГО без возврата премии в любой момент до наступления страхового случая. Если случай наступил, компания при выявлении недостоверных данных может предъявить страхователю регрессные требования. Разработанные ЦБ предложения направлены на защиту прав автомобилистов.

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