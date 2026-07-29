В Великобритании выпустят 50 реплик культового гоночного Porsche 356

Британская мастерская Thornley Kelham представила проект Porsche 356 European SL — реплику болида 1951 года, ставшего первым автомобилем Porsche, участвовавшим в «24 часах Ле-Мана» и победившим в своем классе.

© Thornley Kelham

Всего планируется выпустить 50 экземпляров. В основу каждой машины положено усиленное оригинальное шасси Porsche 356A. Кузов изготовлен из алюминия, полностью сохранив дизайн и пропорции прототипа. Снаряженная масса — 930 кг.

© Thornley Kelham

Под капотом установлен доработанный оппозитный четырехцилиндровый двигатель атмосферного типа объемом 2,3 литра. Покупателям предложат две версии: Touring мощностью 180 л.с. и Sport на 200 л.с. Модель оснащается пятиступенчатой механической коробкой передач и задним приводом. За дополнительную плату доступны карбон-керамические тормоза и усилитель руля.

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