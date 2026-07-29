Известный автомобильный бренд может расширить модельный ряд в России

Китайский концерн FAW рассматривает возможность пополнения линейки бренда Bestune на российском рынке новыми моделями, сообщает «За рулем» со ссылкой на пресс-службу компании.

© Bestune

Сроки и конкретные названия пока не раскрываются, однако в представительстве подтвердили, что такие планы обсуждаются. Одним из претендентов на вывод называют электрическое семейство Joyee. FAW уже подал заявку на регистрацию этого товарного знака в России, что говорит о серьезности намерений.

Вопросы локализации сборки также остаются в повестке. В 2025 году марка заявляла о планах организовать производство в РФ, называя потенциальными кандидатами кроссоверы Т90, Т77 и лифтбек B70. Однако с тех пор из гаммы исчезли T55 и T77. Сейчас модельный ряд Bestune в России представлен лишь кроссовером T90 и лифтбеком B70.

FAW — крупный автопроизводитель, которому также принадлежат премиальный бренд Hongqi и линейка коммерческой техники, представленные на российском рынке.

Ранее сооснователь и директор агентства «Автостат» Сергей Целиков заявил, что экспертная аудитория назвала Volga наиболее перспективным брендом среди новых российских автомобилей, появившихся на рынке в 2026 году.