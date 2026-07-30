Китайские автогиганты нашли способ завоевать рынок Европы

Продажи машин из КНР в странах Евросоюза, Великобритании и ЕАСТ за июнь превысили 150 тыс. единиц, что на 118% больше, чем годом ранее, пишут «Известия». Доля китайских брендов на европейском рынке достигла 10,9%.

После введения осенью 2024 года дополнительных пошлин на электромобили (до 35,3%) китайские производители переключились на гибриды, которые пошлинами не облагаются. В июне продажи полных гибридов выросли на 246% (до 33,6 тыс.), подзаряжаемых — на 213% (до 47,2 тыс.). На гибриды приходится около 31% всех продаж китайских марок в Европе.

Бестселлером стал BYD Atto 2 — более 12 тыс. машин за месяц. Leapmotor T03, продаваемый через СП со Stellantis, показал рост в 566%. За пять лет торговый баланс между ЕС и Китаем в сегменте легковых авто изменился кардинально.

Если в 2016 году Европа поставляла в КНР в восемь раз больше машин, чем получала обратно, то сейчас соотношение 8:1 в пользу Китая. Ежегодный экспорт КНР в Европу достигает 1,2 млн автомобилей, тогда как европейский — сократился до 150 тыс.

Рост китайских поставок ускорился в 2022–2023 годах на фоне энергетического кризиса в Европе и завершения цикла госсубсидирования китайской EV-индустрии. Лидирующие позиции среди китайских марок в Европе занимают SAIC (бренд MG) с 180 тыс. автомобилей за полугодие (плюс 18%), BYD — 173 тыс. (рост на 145%) и Chery Group — 169,7 тыс. (прибавка 303%).

Chery уже собирает часть моделей на бывшем заводе Nissan в Испании под брендом Ebro. Китайские производители предлагают машины на 15–20% дешевле европейских аналогов, имея полный контроль над цепочками поставок аккумуляторов.