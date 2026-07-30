Стала известна стоимость «заряженной» Toyota GRMN Corolla

Стоимость «заряженной» модификации хэтчбека Toyota Corolla — Toyota GRMN Corolla, — составит не менее 64 360 долларов (около 5,14 млн рублей). Как сообщает сайт Toyota, машина поступит в продажу в конце лета 2026 года.

© Toyota

GRMN Corolla была разработана инженерами спортивного подразделения Gazoo Racing (GR). Она выйдет крайне ограниченным тиражом — 730 экземпляров. У каждой машины будет табличка, говорящая о принадлежности к серии.

© Toyota

Машина будет отличаться аэродинамическим обвесом из карбона, который призван повысить управляемость на высокой скорости, а также улучшить охлаждение двигателя и тормозов. Для снижения веса инженеры убрали задние сидения, а спереди установили новые кресла. Передняя панель отделана замшей и украшена вышитой надписью Morizo — это гоночный псевдоним Акидо Тойоды, председателя совета директоров Toyota и главное лицо GR.

Под капотом расположился 3-х цилиндровый турбодвигатель объемом 1,6 литра и мощностью 304 л.с. Также машина получила пересмотренную подвеску, перенастроенный электроусилитель рулевого управления и систему полного привода с муфтой отбора мощности на заднюю ось.