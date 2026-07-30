Hyundai представила концепт семиместного кроссовера

На автомобильной выставке в Индонезии состоялась премьера концептуального кроссовера Hyundai Neira, сообщает «За рулем».

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Корейский бренд заявил, что модель разработана специально для местного рынка, а ее производство планируется организовать непосредственно в стране. В салоне новинки предусмотрено семь посадочных мест. Другие подробности на презентации не раскрывались.

По неофициальной информации, технической базой для Neira может стать платформа Kia Carens Clavis — модели, которая продается в Индии. У корейских марок множество родственных моделей, отличающихся в основном дизайном. При этом у Hyundai до сих пор не было компактного трехрядного кроссовера с электрической силовой установкой, что делает Carens Clavis наиболее вероятным донором, пишут авторы. Официальных подтверждений этой версии пока нет.

Если предположение подтвердится, серийная Neira может оказаться доступной по цене. В Индии Carens Clavis оценивается примерно в 1,5 млн рублей по текущему курсу. Ожидается, что кроссовер позаимствует у индийского аналога два электромотора мощностью 135 и 171 л.с. Запас хода на одном заряде может достигать 490 км.

Сроки выхода новинки на рынок и возможный экспорт за пределы Индонезии пока не объявлены. Не исключено, что модель останется локальной, говорится в публикации.