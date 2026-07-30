В Италии представили суперкар MN 40 Tributo в честь известного инженера

Итальянский стартап Silvestri Automobili показал свой первый суперкар — MN 40 Tributo, посвященный конструктору Николе Матерацци, создававшему Ferrari F40, Lancia Stratos и Bugatti EB110, передает «Автопилот».

© Silvestri Automobili

Инженер ушел из жизни в 2024 году. Пока автомобиль существует в виде прототипа, компания планирует выпустить 15 экземпляров за три года, из которых 13 предназначены для клиентов. Цена не раскрывается.

© Silvestri Automobili

Разработчики базируются в Сант-Агата-Болоньезе, где находится штаб-квартира Lamborghini. Суперкар построен по классической среднемоторной схеме, оснащен атмосферным V12 и механической коробкой передач.

Кузов из углепластика отсылает к Ferrari F40. У него фиксированное антикрыло, три выхлопных патрубка и характерная боковая линия. Передок сочетает черты разных моделей — решетка напоминает Venturi 400 GT, фары — Marussia B1, нижние воздухозаборники — W Motors Fenyr SuperSport.

В основе — алюминиевый пространственный каркас, разработанный с учетом инженерных принципов Матерацци. Подвеска регулируемая с компонентами из легкого алюминия, установлены карбон-керамические тормоза с многопоршневыми суппортами. Диски: 20 дюймов спереди, 21 сзади.

© Silvestri Automobili

Под капотом — атмосферный 6,8-литровый V12 мощностью 888 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Двигатель собран неназванным итальянским поставщиком и работает в паре с семиступенчатой механической коробкой CIMA с открытой кулисой. В опциях доступна секвентальная трансмиссия с подрулевыми лепестками.