Мошенники активизировались на фоне презентации внедорожников Xiaomi

Xiaomi Auto готовится презентовать свою линейку внедорожников Skynomad. Как сообщает MyDrivers, в сети тем временем активизировались мошенники, которые предлагают приобрести «секретные F-коды» и якобы привилегированные места в очереди.

© Xiaomi

Как уточняли в Xiaomi Auto, официальный прием заявок на покупку и цены будут опубликованы позднее. Однако это не помешало злоумышленникам попробовать заработать. Так, на площадках появились объявления о продаже якобы существующих «внутренних F-кодов» и «мест в первой партии поставок». За такие сведения предлагается заплатить более 10 тысяч юаней (около 117 тысяч рублей).

© Xiaomi

По данным компании, подобные схемы основаны на ложной информации и могут привести к потере средств без получения автомобиля. Подчеркивается, что никаких F-кодов или специальных каналов для приоритетного оформления заказов сейчас не существует, а оформлять заказ все покупатели будут на одинаковых условиях.

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