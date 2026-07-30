Китайские автомобили займут австралийский рынок

Австралийская ассоциация автомобильных дилеров (AADA) прогнозирует, что доля машин китайского производства в Австралии к 2035 году достигнет 58% — почти 900 тыс. автомобилей ежегодно, пишет carnewschina.com. В июне 2026 года этот показатель составил 35,5%.

В июне австралийцы приобрели 46,6 тыс. автомобилей из Китая. КНР уже обогнала Японию, став крупнейшим поставщиком новых машин в страну. Япония расположилась на втором месте с 27,1 тыс. машин (20,7%), далее следуют Таиланд, Южная Корея и Германия.

Toyota осталась самым продаваемым брендом в стране — 19,1 тыс. машин в июне. BYD на втором месте с результатом 18,9 тыс., отставание — всего 243 автомобиля. GWM и Chery вошли в десятку.

Продажи электромобилей в Австралии за первое полугодие выросли на 119,8% — до 103,8 тыс. штук. Их доля на рынке увеличилась с 7,6 до 16,4%. BYD стал лидером среди EV-брендов с 29,2 тыс. машин (+241,2%), обогнав Tesla с 23,6 тыс. (+66,7%). Доля BYD на рынке электромобилей — 28,1%, Tesla — 22,3%.

В июне зарегистрировано 32,6 тыс. электромобилей — 23,3% продаж. Около 80% из них произведены в Китае. Китайские автопроизводители расширяют присутствие. Xpeng планирует вывести на рынок пять моделей за полгода. В июне Китай впервые экспортировал более 1 млн автомобилей за месяц, из них 523 тыс. — машины на новых источниках энергии.

AADA назвала происходящее одной из самых значительных трансформаций в истории авторынка Австралии, вызванной сдвигом потребительских предпочтений, электрификацией и появлением новых брендов. Австралия полностью зависит от импорта, так как собственного производства легковых машин в стране нет.