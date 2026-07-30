Российские водители начали привыкать к дисциплине

В первом полугодии 2026 года ГИБДД зафиксировала 104,3 миллиона нарушений правил дорожного движения (ПДД) - это на 1,8 процента меньше показателей прошлого года, рассказал «Коммерсант». При этом резкий спад нарушений, начавшийся в 2025-м, практически остановился.

Большинство нарушений - 96,5 миллиона случаев - традиционно выявили с помощью дорожных камер. Инспекторы зафиксировали вручную лишь 7,7 миллиона нарушений ПДД. Дисциплина водителей начала заметно улучшаться в 2025 году на фоне ужесточения штрафов, однако к 2026-му этот эффект снизился.

Статистика по регионам оказалась неравномерной. В половине субъектов РФ количество штрафов выросло: например, в Тамбовской и Вологодской областях показатели подскочили втрое, а на Кубани - почти в два раза. Лидерами по абсолютному количеству нарушений стали Московская область (13,6 миллиона) и Москва (12,2 миллиона).

Эксперты связывают рост показателей в отдельных регионах с расширением сети камер и новыми дорожными ограничениями. Появление новых знаков, снижающих допустимую скорость, автоматически приводит к всплеску зафиксированных превышений.

Специалисты подчеркивают, что камеры не увеличивают аварийность, а лишь выявляют проступки, которые раньше оставались незамеченными. В регионах с высокой плотностью контроля водители быстрее привыкают к дисциплине.