ГАИ зафиксировала 104,3 миллиона нарушений ПДД с начала 2026 года

В первом полугодии 2026 года ГИБДД зафиксировала 104,3 миллиона нарушений ПДД, что всего на 1,8% меньше показателей 2025 года, cообщает «Коммерсант». При этом резкий спад нарушений, начавшийся в 2025-м, практически остановился.

Большинство нарушений – 96,5 миллиона случаев – традиционно выявили с помощью дорожных камер. Инспекторы зафиксировали вручную лишь 7,7 миллиона нарушений ПДД. Дисциплина водителей начала заметно улучшаться в 2025 году на фоне ужесточения штрафов, однако к 2026-му этот эффект снизился.

Статистика по регионам оказалась неравномерной. В половине субъектов РФ количество штрафов выросло: например, в Тамбовской и Вологодской областях показатели подскочили втрое, а на Кубани – почти в два раза. Лидерами по абсолютному количеству нарушений стали Московская область (13,6 миллиона) и Москва (12,2 миллиона).

Эксперты связывают рост показателей в отдельных регионах с расширением сети камер и новыми дорожными ограничениями. Появление новых знаков, снижающих допустимую скорость, автоматически приводит к всплеску зафиксированных превышений.

«Водители понимают неотвратимость ответственности, меняют поведение - и за этим следует снижение смертности», - объянили в ассоциации ОКО (производители и операторы систем фиксации нарушений).

Специалисты также подчеркивают, что камеры не увеличивают число нарушений, а лишь выявляют проступки, которые раньше оставались незамеченными. В регионах с высокой плотностью контроля водители быстрее привыкают к дисциплине.

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