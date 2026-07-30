Кроссовер Jeland J6 включен в перечень автомобилей для такси

Компактный кроссовер Jeland J6 включен в официальный перечень транспортных средств, которые могут использоваться в качестве легкового такси. Также модель участвует в государственной программе льготного лизинга, сообщил автомобильный бренд Jeland.

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По данным бренда, кроссовер Jeland J6 может использоваться в тарифе «Комфорт» в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, в остальных городах России — в тарифе «Комфорт+».

«Важное техническое преимущество Jeland J6 перед конкурентами в сегменте — наличие полностью независимой задней подвески даже в версиях с передним приводом. Это обеспечивает исключительную плавность хода, отсутствие вибраций и высокий уровень акустического комфорта для пассажиров во время поездок», — отметила компания.

При этом кроссовер, созданный в рамках стратегического партнерства холдинга «АГР» и компании Defetoo, оснащен просторным эргономичным салоном, а также вместительным багажным отсеком, объемом в 1180 литров при сложенных сидениях.

Водителю автомобиля обеспечен высокий уровень комфорта благодаря большому экрану мультимедийной системы с быстрым откликом и панорамному обзору 540° с функцией «прозрачного шасси», которая незаменима при маневрировании в тесных дворах.

Благодаря тому, что машина включена в государственную программу льготного лизинга, бизнес может максимально выгодно обновить или расширить корпоративный автопарк. Действие программы распространяется на новые кроссоверы в комплектациях с передним приводом. Компаниям предоставляется государственная субсидия в размере 10% от стоимости автомобиля (включая НДС), которая идет в зачет авансового платежа лизингополучателя.

Напомним, что ранее бренд Jeland вошел в тройку лидеров по результатам опроса экспертной аудитории, проведенного агентством «Автостат». Опрос проводился 23-26 июля, в нем приняло участие 1077 человек.