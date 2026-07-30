Продажи дизельных легковых автомобилей в России резко упали

За первое полугодие 2026 года в России реализовано 7,3 тыс. новых легковых машин с дизельным двигателем, что на 12% меньше, чем в январе–июне прошлого года. Доля сегмента на рынке снизилась до 1,2%, заявил в своем Telegram-канале сооснователь и директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

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В топ-5 марок по объему продаж дизельных моделей вошли BMW (1733 шт.), Mercedes-Benz (1075 шт.), Foton (632 шт.), Great Wall (567 шт.) и Toyota (567 шт.). Лидером среди моделей стал пикап Foton Tunland с 627 реализованными экземплярами.

На втором месте BMW X5 (577 шт.), замыкает тройку GWM Poer (503 шт.). Также в десятку вошли BMW X7, Mitsubishi L200, JAC T9, BMW X6, Mercedes-Benz GLS, Mercedes-Benz GLE и Land Rover Range Rover. Таким образом, на первичном рынке дизельные автомобили фактически представлены китайскими пикапами и премиальными кроссоверами и внедорожниками.

Ранее стало известно, что китайский концерн FAW рассматривает возможность пополнения линейки бренда Bestune на российском рынке новыми моделями. Сроки и конкретные названия пока не раскрываются, однако в представительстве подтвердили, что такие планы обсуждаются.