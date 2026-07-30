Tenet Plus раскрыл комплектации городского кроссовера L4

Российский бренд Tenet Plus представил комплектации модели L4. Городской кроссовер доступен в двух версиях — «Стайл» и «Элегант», сообщает пресс-служба марки.

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Обе модификации оснащаются передним приводом, 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с. и 225 Нм, а также шестиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

В базовой комплектации «Стайл» установлены цифровая панель с 8,8-дюймовым дисплеем и мультимедиа с вертикальным 13,2-дюймовым экраном. Предусмотрены Apple CarPlay, Android Auto и беспроводная зарядка для смартфонов мощностью 50 Вт.

За безопасность отвечают шесть подушек, системы стабилизации и торможения (ABS, ESP, EBD, TCS), помощники на подъеме и спуске, круиз-контроль и задние парктроники. Внешне версию отличают 17-дюймовые двухцветные диски и контрастная защита кузова. В зимний пакет входят дистанционный запуск двигателя, обогрев передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Версия «Элегант» дополнена панорамным люком с электроприводом, системой кругового обзора 540° и электрорегулировкой поясничной опоры водительского кресла. Расширенный комплекс активной безопасности включает контроль слепых зон, ассистент смены полосы, систему предупреждения о столкновении сзади и помощь при движении задним ходом с функцией экстренного торможения. Также предусмотрена система контроля устойчивости к опрокидыванию.

L4 относится к сегменту C. Габариты: длина — 4505 мм, ширина — 1820 мм, высота — 1635 мм, колесная база — 2700 мм. Автомобиль построен на платформе PMA, объединяющей цифровые решения, системы помощи водителю и управление силовой установкой.

Цены и дата начала продаж будут объявлены позднее. Бренд Tenet Plus создан в технологическом партнерстве холдинга «АГР» и компании DEFETOO.