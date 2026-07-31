Toyota Fortuner возвращается на российский рынок

Рамный внедорожник Toyota Fortuner вновь продается в РФ. Машины привозят частным порядком напрямую из ОАЭ, сообщает «За рулем». В цену входят стоимость авто, логистика и растаможка.

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В Эмиратах базовая версия стоит 128,9 тыс. дирхамов — около 2,8 млн рублей по текущему курсу. В России цена заметно выше. Самый бюджетный вариант найден в Благовещенске: версия Leader V оценена в 4,46 млн рублей. В комплектации — тканевый салон, климат с отдельными настройками для заднего ряда, мультимедиа с сенсорным экраном, третий ряд кресел, круиз-контроль, датчики давления в шинах и легкосплавные диски на 18 дюймов.

Стоимость варьируется по регионам. Во Владивостоке аналогичную машину предлагают за 4,5 млн. В Омске и Новосибирске — 4,65 млн. В Воронеже — свыше 4,75 млн. В Иркутске, Казани, Кемерове и Москве минимальный порог — 4,8 млн. В Петербурге, Нижнем Новгороде и Тюмени — 4,95 млн. В Краснодаре и Самаре — практически 5 млн.

Все авто, ввозимые на заказ, оснащены 2,4-литровым турбодизелем 2GD-FTV (150 л.с.) в паре с шестиступенчатым автоматом и жестко подключаемым полным приводом. Благодаря дизелю действует пониженный утилизационный сбор.

На столичных онлайн-площадках в наличии лишь несколько машин: дизельные версии стоят от 5,1 до 5,5 млн. В Ингушетии выставлен Fortuner с бензиновым 2,7-литровым атмосферником мощностью 166 л.с. — ценник достигает 5,95 млн.

По данным J.D. Power, модель дважды становилась самой надежной в сегменте кроссоверов и внедорожников — в среднем 53 неисправности на сотню автомобилей. Параллельно из Японии начались поставки Toyota Yaris Cross. Стоимость «под ключ» стартует от 1,6 млн рублей с учетом доставки, пошлин, утильсбора, оформления ЭПТС и СБКТС.