Названы самые дешевые новые автомобили в России

«Автостат» подсчитал, что средняя стоимость нового авто в России в июне достигла 3,4 млн рублей, прибавив 7% к прошлому году. Однако рынок еще предлагает бюджетные варианты, а дилеры периодически дают скидки до 200 тыс. рублей, передает «За рулем».

Электрический хэтчбек Eonyx M2 калининградской сборки возглавил рейтинг самых доступных моделей — 840 тыс. рублей. Машина оснащена 10-сильным мотором и кондиционером. Чуть дороже — Lada Granta за 850 тыс. рублей. В базовой версии есть ABS, электростеклоподъемники и ISOFIX, в более дорогих — камера, подогревы и мультимедиа. Granta остается бестселлером на российском рынке.

Среди внедорожников самый бюджетный вариант — Lada Niva Legend за 1,099 млн рублей. Niva Travel обойдется в 1,343 млн, УАЗ Патриот с 2,7-литровым двигателем — от 1,925 млн.

Lada Vesta в базе оснащена кондиционером и центральным замком, старшие версии — климат-контролем, круиз-контролем и бесключевым доступом. Цены стартуют от 1,558 млн рублей.

Из-за падения продаж более чем на 90% бренд SWM проводит распродажу. Кроссовер SWM G01 с панорамной крышей можно приобрести за 1,783 млн. Livan X3 Pro стоит 1,869 млн, Changan Alsvin 2024 года — 1,889 млн. Москвич 3 с механической коробкой обойдется в 1,952 млн.

Дилеры прогнозируют рост цен в августе на 1–5%. В «Автодоме» ожидают повышения на 3–5% в массовом сегменте. В «Рольфе» связывают возможное подорожание с машинами, ввезенными по параллельному импорту.