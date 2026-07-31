Стало известно, в каких странах чаще всего скручивают пробег автомобиля

Аналитический центр carVertical опубликовал статистику манипуляций с одометрами на европейских вторичных рынках. В исследование вошли данные почти 900 тыс. автомобилей, проверенных в 2025 году, сообщает «За рулем».

Худшая ситуация наблюдается в Латвии: следы вмешательства выявлены у 10,79% машин — каждый десятый проверенный экземпляр. Далее следуют Литва (6,96%), Эстония (5,92%), Украина (9,46%), Румыния (7,54%), Венгрия (5,3%), Болгария (4,8%) и Сербия (4,05%).

В Польше и Чехии показатели ниже — 3,67% и 3,91% соответственно. Однако из-за огромных объемов вторичного рынка абсолютное число проблемных авто там может быть сопоставимо с балтийскими странами или даже выше.

Для сравнения: в Германии доля машин со скрученным пробегом составляет 1,99%, во Франции — 2,46%, в Бельгии — 2,12%, в Швейцарии — 1,63%.

В Латвии средний объем скрученного пробега достигает 102,4 тыс. км, в Швейцарии этот показатель вдвое ниже — 51,8 тыс. км. В дополнение к основному отчету аналитики carVertical изучили данные с января 2024 по март 2026 года.

Выяснилось, что дизельные двигатели страдают от манипуляций чаще бензиновых. В Германии доля «перекрученных» дизелей — около 2% при среднем сбросе 84 тыс. км, у бензиновых — 1,7% и 50 тыс. км. В Португалии разрыв еще заметнее: 4,6% у дизелей (в среднем на 99 тыс. км) против 3,6% у бензиновых (74 тыс. км).

В среднем по Европе покупатели, не проверившие историю автомобиля, переплачивают за него около 26% от реальной стоимости, подсчитали в carVertical. Эксперты рекомендуют сверять любые данные с независимыми отчетами перед покупкой.