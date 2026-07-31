Mazda готовит новое поколение MX-5

Японский автопроизводитель работает над преемником легендарной двухдверки MX-5, сообщает немецкое издание Auto Motor und Sport, которое пообщалось с генеральным директором Mazda Масахиро Моро. Ожидается, что новинка появится не раньше 2028 года.

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По словам главы компании, следующая MX-5 получит версии с двигателем внутреннего сгорания, в частности новый 2,5-литровый четырехцилиндровый мотор Skyactiv-Z. Не исключена и гибридная модификация. Для сравнения: актуальная модель для американского рынка оснащается 2,0-литровым двигателем мощностью 184 л.с. и шестиступенчатой механикой. В первой половине 2026 года в США продано 5010 экземпляров — на 5% больше, чем годом ранее.

Полностью электрическая версия также рассматривается, несмотря на общее охлаждение рынка к электромобилям. Моро отметил, что модели, возможно, придется существовать в эпоху, когда использование ДВС станет невозможным из-за нормативных ограничений. При этом инженеры ставят задачу сохранить легкий вес — не превысить планку в 1000–1200 кг даже с тяговой батареей.

Кроме того, японский бренд намерен расширить спортивную линейку. В планах — новый спорткар, который в иерархии марки займет место выше MX-5. По предварительным данным, это может быть мелкосерийная модель с ручной сборкой. Подробности появятся позднее.

Продажи актуальных массовых моделей Mazda также показывают позитивную динамику. Кроссовер CX-5 нового поколения пользуется высоким спросом в Японии, особенно в топовой комплектации.