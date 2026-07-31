Новые китайские машины лишатся нестандартных ходовых огней

Новым автомобилям китайских компаний, оснащенным синими ходовыми огнями, начнут отказывать в сертификации. Как сообщает CarNewsChina, местное Министерство промышленности и информационных технологий решило более строго следить за соблюдением национальных стандартов автомобильной светотехники.

© Li Auto

Сейчас синие ходовые огни используются для обозначения машин, которые управляются автопилотом. Впервые их применила компания Lixiang в 2022 году и с тех пор подобное освещение стало массово использоваться китайскими автопроизводителями. Однако эта практика противоречит местному стандарту GB4785. Согласно ему, на машинах должна быть светотехника белого, желтого, красного и янтарного цветов.

С 1 августа 2026 года все новые заявки будут крайне тщательно проверять на соответствие стандарту. При этом ожидается, что профильные ведомства подготовят дополнительные пояснения с уточнением ограничений.

Сторонники синих лампочек на авто считают, что подобные обозначения являются критически важных ориентирам на дорогах, позволяя видеть, какая машина едет на автопилоте. Противники считают, что они отвлекают водителей и пешеходов, создавая угрозу дорожной безопасности.