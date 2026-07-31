RDS Open впервые проведёт международный этап в Минске

Пятый этап Открытого чемпионата Российской Дрифт Серии пройдёт 15 и 16 августа в Минске. Впервые в истории RDS Open пилоты сразятся за победу в Беларуси, а главным дополнительным трофеем уик-энда станет «Кубок дружбы».

© RDS Open

Площадкой международного этапа станет территория выставочного центра «БелЭкспо». Соревнования войдут в программу фестиваля Open Race Minsk, который объединит на одной площадке две зрелищные автомобильные дисциплины — дрифт и дрэг-рейсинг.

Выезд RDS Open за пределы России станет важным событием для чемпионата. Серия изначально создавалась как площадка для роста пилотов, где спортсмены могут получать опыт работы с командами, искать новые технические решения и бороться с соперниками разного уровня. В Минске привычный состав участников пополнят пилоты из Беларуси и Японии.

Международный пелотон RDS Open

В пятом этапе выступят 14 российских пилотов. Команду Tamashi Racing представят Владимир Афанасьев, Игорь Озолин и Станислав Антропов. За Star per stras AIMOL поедут Сергей Корнеев и Владислав Ерофеев.

В личном зачёте на старт выйдут Сергей Давидадзе, Антон Скрыпников, известный аудитории как блогер Антон Форсаж, а также Анатолий Щербак, Руслан Арефьев, Александр Леонов и Тимофей Добровольский.

Особое внимание зрителей будет приковано к пилотам главного дивизиона Российской Дрифт Серии. В Минске выступят участник Heatcarbon Racing Антон Клямко, представитель Carville Racing Иван Пальмин и московский пилот Артур Зелёный.

Семь спортсменов представят Беларусь. В число участников вошли Сергей Мольков из Бобруйска, Денис Клищевский из Пинска, а также минские пилоты Сергей Водейко, Антон Поздняков, Роман Болтрушевич, Алексей Манчукевич и Михаил Гацко.

Международный статус соревнований подчеркнут два участника из Японии — Таруми Юкио из Такасаки и Таруки Кийоти из Судзуоки.

© RDS Open

Победитель получит «Кубок дружбы»

Помимо стандартных наград в личном и командном зачётах, организаторы подготовили для участников специальный трофей. Победитель пятого этапа RDS Open станет обладателем «Кубка дружбы».

Название награды подчёркивает международный характер соревнований и объединение дрифт-сообществ разных стран. При этом рассчитывать на дружеский характер борьбы на трассе не стоит: новая конфигурация, плотный состав участников и короткий соревновательный уик-энд не оставят пилотам времени на осторожную адаптацию.

Каждая ошибка в квалификации может повлиять на положение в сетке, а в парных заездах спортсменам придётся быстро подстраиваться под стиль соперников, с которыми они прежде не встречались.

© RDS Open

Новая трасса появится у «БелЭкспо»

Оцениваемый участок подготовят на площадке перед Международным выставочным центром «БелЭкспо». Специально для минского этапа организаторы разработали новую конфигурацию, сочетающую скоростные отрезки и техничные перекладки.

Пилотам потребуется найти баланс между высоким темпом и точностью управления. На такой трассе недостаточно просто поддерживать большой угол заноса: важно не допускать коррекций, правильно проходить заданные судьями зоны и сохранять близость к сопернику во время парных заездов. А близкое расположение трибун позволит зрителям наблюдать за борьбой с минимального расстояния.

© RDS Open

Кто будет оценивать заезды

Судить пятый этап RDS Open будут опытные специалисты и действующие участники Гран-При Российской Дрифт Серии.

Исход квалификационных попыток и парных дуэлей предстоит определять Андрею Астапову, который на протяжении сезона входит в постоянный состав судейской коллегии Открытого чемпионата РДС, и Михаилу Давидянцу. В сезоне-2025 он работал судьёй первого дивизиона и одновременно выступал в RDS GP.

Дрифт встретится с дрэг-рейсингом

Этап RDS Open станет частью программы международного фестиваля Open Race Minsk. Впервые на одной площадке в Минске объединят соревнования по дрифту и дрэг-рейсингу.

Параллельно с заездами Российской Дрифт Серии состоится этап Белорусской дрэг-серии 22RT. Зрители смогут увидеть как техничную борьбу в управляемом заносе, так и прямолинейные заезды, в которых решающими становятся мощность автомобиля, сцепление с покрытием и скорость реакции пилота.

Спортивной программой фестиваль не ограничится. Гостей ждут выставка автомобилей, концерты и семейные развлечения.