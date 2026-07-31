Lada Niva Travel стала самым популярным полноприводным авто в России

Эксперты «Автостата» зафиксировали смену лидера в сегменте новых легковых машин с полным приводом по итогам первого полугодия 2026 года, сообщает агентство со ссылкой на данные АО «ППК».

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Доля полноприводных автомобилей на российском рынке достигла рекордных 42,8%. Самым продаваемым внедорожником стала LADA Niva Travel с результатом 21 431 экземпляр.

На втором месте — LADA Niva Legend (16 083 шт.). Замыкает тройку Haval Jolion с 14 350 проданными полноприводными версиями. Кроссовер Geely Monjaro, лидировавший в 2025 году, опустился на четвертую строчку с 13 818 машинами. Пятое место занял TENET T7 (13 627 шт.).

В десятку также вошли Voyah Free (6 180 шт.), Haval F7 (5 876 шт.), Toyota RAV4 (5 609 шт.), Toyota Highlander (5 436 шт.) и TENET T8 (5 325 шт.).

Ранее «Автостат» подсчитал, что средняя стоимость нового авто в России в июне достигла 3,4 млн рублей, прибавив 7% к прошлому году. Однако рынок еще предлагает бюджетные варианты, а дилеры периодически дают скидки до 200 тыс. рублей.