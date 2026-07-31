В России могут жёстко ограничить выплаты по ОСАГО

Министерство финансов подготовило поправки к закону об ОСАГО, которые жестко ограничивают размер страховой выплаты предельным лимитом в 400 тыс. рублей, сообщает «Коммерсант».

В статью 16 закона предлагается внести уточнение, что возмещение по ДТП не может превышать эту сумму. Если страховщик уклоняется от организации и оплаты ремонта, то взыскиваемая сумма убытков также не может быть выше 400 тыс. рублей. Стоимость восстановительных работ рассчитывается по единой методике, утверждаемой Центробанком.

Поправки стали реакцией на недавние разбирательства в Конституционном суде, инициированные компанией «Т-Страхование». Клиентка Светлана Шамшурина, которой отказали в натуральном возмещении и предложили 321,3 тыс. рублей, провела независимую экспертизу, оценившую ремонт в 584,9 тыс. рублей. Женщина отвергла предложение страховщика выплатить предельные 400 тыс. рублей и через суды добилась взыскания полной суммы.

«Т-Страхование» обратилась в КС с жалобой на принуждение к выплатам сверх лимитов, ссылаясь на то, что подорожание запчастей в тарифах ОСАГО не учитывается. КС постановил, что сверхлимитные выплаты угрожают страховому рынку, и обязал законодателя уточнить нормы. До внесения изменений суд предписал временно руководствоваться лимитом в 400 тыс. рублей. Предложенные Минфином поправки пока не утверждены.