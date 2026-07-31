Новая Tesla Model Y L сможет обеспечивать дом электричеством

Семиместный электромобиль Tesla Model Y L будет поддерживать технологию PowerShare, которая позволяет использовать аккумулятор автомобиля в качестве источника энергии для дома. Об этом на своей странице в X заявил инсайдер Сойер Меррит.

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Система работает по технологии V2H (Vehicle-to-Home) и способна отдавать до 11,5 кВт мощности в домашнюю сеть. При этом для полноценной работы функции потребуется наличие домашней батареи Powerwall 3. В результате автомобиль может использоваться как резервный источник питания во время отключения электроэнергии или помочь в оптимизации потребления электричества.

Также Меррит сообщил, что у нового электромобиля не будет беспроводной зарядки для смартфонов с активным охлаждением. В Tesla это объяснили тем, что в США пока не внедрен новый стандарт зарядки Qi. Функция появится в машинах производителя в ближайшие годы.