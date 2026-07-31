Новые кроссоверы Volkswagen T-Roc продолжают ввозить в Россию

Китайские рестайлинговые версии Volkswagen T-Roc первого поколения доступны у дилеров в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, Воронеже и Екатеринбурге. Стоимость автомобилей 2025–2026 годов выпуска варьируется от 3,05 до 4,35 млн рублей, пишет CarsWeek.ru.

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На классифайдах представлено около 14 предложений с наличием на месте. Еще девять машин идут под заказ — почти все собраны в 2026 году, цены на них стартуют от 2,31 млн рублей.

Покупателям доступны две переднеприводные бензиновые версии: 1,5-литровый двигатель мощностью 160 л.с. в паре с роботизированной коробкой DSG и 1,4-литровый мотор на 150 л.с. с тем же «роботом».

Кроссовер предлагается в трех комплектациях — Starlight, Time и Chenguang. Наиболее востребованная версия включает светодиодную оптику, датчики дождя и света, подогрев зеркал и руля, 18-дюймовые диски, рейлинги, беспроводную зарядку, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз, парктроники, кожаный салон и подсветку интерьера.

Модель выпускается на совместном предприятии FAW-Volkswagen в Китае на платформе MQB A1, которая также используется для Golf, Audi A3, Skoda Octavia и Seat Leon. В линейке VW T-Roc занимает позицию между T-Cross и Tiguan.

Обновленная версия дебютировала в КНР весной 2025 года. Ключевым изменением стал новый 1,5-литровый турбомотор на 160 сил.

Ранее «Автостат» сообщал о росте продаж Volkswagen в России в 3,7 раза за первые четыре месяца года.