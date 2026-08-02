Штрафы ГИБДД, простой АвтоВАЗа и новые правила ОСАГО. Итоги недели

ГИБДД с начала года зафиксировала более 104 миллионов нарушений ПДД, АвтоВАЗ остановил производство на три недели, Центробанк решил ужесточить выдачу автокредитов и предложил новые правила возврата денег за ОСАГО, а китайские автомобили стали заметно чаще приезжать в сервисы — эти и другие важные события автоиндустрии последней недели июля в традиционном новостном дайджесте «Рамблер/авто».

© Владимир Астапкович/РИА Новости

ГАИ зафиксировала 104,3 миллиона нарушений ПДД с начала года

За первое полугодие 2026 года количество выявленных нарушений ПДД по сравнению с 2025-м сократилось всего на 1,8%, до 104,3 миллиона случаев. Почти 97 миллионов постановлений сформировали дорожные камеры, а лидерами по числу нарушений стали Московская область и Москва. Почему эффект от повышения штрафов начал ослабевать и в каких регионах показатели выросли в несколько раз, рассказали в нашей публикации.

АвтоВАЗ остановил конвейер на три недели

С 27 июля по 16 августа сотрудники АвтоВАЗа ушли в плановый корпоративный отпуск. За время простоя предприятие намерено провести более 13 тысяч ремонтных и модернизационных мероприятий общей стоимостью свыше 370 миллионов рублей. Особое внимание уделят подготовке производства к серийному выпуску кроссовера Lada Azimut и будущей Lada Granta с автоматической коробкой передач. Подробности по ссылке.

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В России продали свыше 100 тысяч автомобилей Jetour

Марка Jetour преодолела знаковый рубеж спустя три года после выхода на российский рынок. Стотысячным автомобилем стал чёрный кроссовер Jetour T1 в комплектации Premium, который приобрёл житель Москвы. Какая модель обеспечила бренду почти половину всех продаж и какие кроссоверы заняли второе и третье места, читайте в нашей новости.

Российскому авторынку предсказали небольшой рост по итогам года

В 2026 году в России могут продать около 1,4 миллиона новых легковых автомобилей против 1,33 миллиона годом ранее. За первое полугодие рынок прибавил 15%, однако эксперты объясняют такую динамику низкой базой и не ждут столь же активного спроса во второй половине года. Подробный прогноз и сравнение с результатами прошлых лет представлены в нашей публикации.

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Центробанк ужесточит правила выдачи автокредитов

С 1 октября банки должны будут сократить долю автокредитов, выдаваемых клиентам с высокой долговой нагрузкой. Заёмщиков, которые тратят на выплаты более половины дохода, в структуре новых выдач станет меньше. Как изменения отразятся на покупателях машин и кому получить кредит будет сложнее, объяснили в нашей заметке.

Задумываетесь о покупке авто в кредит и боитесь не успеть до ужесточения правил ЦБ? Оцените свои финансовые возможности уже сейчас при помощи калькулятора автокредита.

Мировой авторынок падает шестой месяц подряд

В июне глобальные продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей сократились на 0,9% до 7,62 миллиона машин. По итогам первого полугодия падение составило уже 3,9%, причём крупнейший рынок мира, Китай, потерял более четверти прошлогоднего объёма. Какие страны, напротив, показали двухзначный рост, можно узнать из нашей публикации.

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Китайские автомобили стали гораздо чаще приезжать в сервисы

Количество визитов машин китайских брендов на российские СТО за полгода выросло на 51%, до 38,2 тысячи. Чаще других в сервис обращались владельцы Chery, Haval и Geely, а средний чек на ремонт и обслуживание приблизился к 9,8 тысячи рублей. Впрочем, большинство заездов связаны с плановым ТО или диагностикой, а не с серьёзными поломками. Подробности читайте в нашей статье.

«Волгу» назвали самой перспективной новой российской маркой

Бренд Volga занял первое место в опросе агентства «Автостат» о перспективах новых российских автомобильных марок 2026 года. За него проголосовал 31% респондентов, тогда как Jeland набрал лишь 25%, а UMO получил 18% голосов. Кто оказался в конце рейтинга и сколько участников не смогли выбрать фаворита, рассказали в нашей заметке.

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Hongqi разработала батарею со сверхбыстрой зарядкой

Компания Hongqi совместно со стартапом Lishen Battery испытала аккумулятор, который заряжается с 10 до 70% за 3 минуты 41 секунду. Для восполнения энергии до 97% батарее требуется чуть больше восьми минут. За счёт каких технологий разработчикам удалось повысить скорость зарядки и снизить внутреннее сопротивление, читайте в нашей публикации.

Центробанк предложил изменить возврат денег за ОСАГО

Страховщикам могут предоставить 14 дней для проверки данных, указанных клиентом при покупке полиса ОСАГО. Если компания обнаружит недостоверные сведения, она сможет расторгнуть договор и вернуть автомобилисту большую часть уплаченной суммы. После окончания этого срока прекратить действие полиса без суда уже не получится. Все подробности инициативы ЦБ собраны в нашей новости.

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Кроссовер Jeland J6 попал в список такси

Минпромторг включил Jeland J6 в официальный перечень автомобилей, допущенных к работе в легковом такси. По данным самого производителя, в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи модель сможет обслуживать тариф «Комфорт», а в других российских городах также претендовать на «Комфорт+». Кроме того, покупателям кроссовера для коммерческого парка доступна субсидия по программе льготного лизинга. Подробности в нашем материале.

Также на прошедшей неделе мы рассказали о сенсорной навигации 2ГИС по датчикам смартфона, резком падении продаж дизельных легковых автомобилей в России, заметном подорожании доставки автозапчастей и возможном расширении модельного ряда известного автомобильного бренда.