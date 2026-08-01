В России пройдёт аналог конкурса элегантности в Пеббл-Бич

12 сентября гольф-клуб Завидово примет II Конкурс редких автомобилей от «Автокультуры». В юбилейный для проекта год гости увидят десятки уникальных машин из частных коллекций, специальные экспозиции и церемонию награждения лучших авто.

© Пресс-служба Конкурса "Автокультура"

Конкурс редких автомобилей «Автокультура» во второй раз соберёт коллекционеров, реставраторов, автомобильных историков и ценителей редкой техники. Проект вдохновлён крупнейшими международными конкурсами автомобильной элегантности — Concorso d'Eleganza Villa d'Este в Италии и Pebble Beach Concours d'Elegance в США. При этом «Автокультура» продолжает формировать собственную российскую традицию, в которой автомобиль рассматривается не только как техника, но и как часть исторического и культурного наследия.

© Пресс-служба Конкурса "Автокультура"

Конкурс 2026 года станет особенным для организаторов: проекту «Автокультура» исполняется десять лет. Поэтому юбилей отразится и на программе второго конкурса. Экспозиция получит новое направление, а на территории гольф-клуба Завидово появятся дополнительные зоны и активности.

© Наталья Штукина/Пресс-служба Конкурса "Автокультура"

Центральное место на площадке займут десятки машин из частных собраний, музеев и реставрационных мастерских. Многие из них редко появляются на публике, поэтому конкурс станет одной из немногих возможностей увидеть исключительные авто в одной экспозиции.

© Наталья Штукина/Пресс-служба Конкурса "Автокультура"

Участниками конкурса могут стать как классические автомобили, так и редкие янгтаймеры и спорткары. В течение дня экспертное жюри выберет лучшие машины в нескольких номинациях. При оценке специалисты будут учитывать дизайн, подлинность, сохранность и историческую ценность каждого экземпляра.

© Пресс-служба Конкурса "Автокультура"

Впервые организаторы сформируют отдельную экспозицию «Специальный показ». В неё войдут интересные, знаковые и необычные автомобили разных лет, которые не будут участвовать в конкурсной оценке. Новая зона дополнит основную программу и позволит шире показать многообразие автомобильной культуры.

© Пресс-служба Конкурса "Автокультура"

Конкурсная программа станет лишь одной из частей события. Гостей ждут авторские экскурсии по экспозиции, тематические лекции, встречи с экспертами, музыкальная программа и церемония награждения победителей.

© Пресс-служба Конкурса "Автокультура"

По словам основателя проекта Никиты Муравина, за десять лет «Автокультура» превратилась в большое сообщество, а конкурс редких автомобилей стал его главным событием.

«Мы не просто демонстрируем редкие автомобили. Мы создаем новую традицию отношения к автомобильному наследию в России. В юбилейный год нам особенно важно показать, что каждый автомобиль — это гораздо больше, чем техника», — говорит Муравин.

Владельцы редких машин, музеи, коллекционеры и реставрационные мастерские могут заявить свои автомобили для участия в конкурсной программе на сайте «Автокультуры». Для зрителей будет выпущено ограниченное количество билетов.