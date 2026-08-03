Борьба обостряется: этап RDS GP в Красноярске завершился неожиданным результатом

Пятый этап Гран-При Российской Дрифт Серии на «Красном кольце» не определил чемпиона досрочно, зато обострил борьбу за титул до предела. Победу одержал Владислав Попов, а лидер сезона Томми Кайли сенсационно завершил выступление уже в ТОП-32.

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Красноярский этап RDS GP должен был стать решающим для Томми Кайли, однако вместо досрочного чемпионства пилот Fresh Racing получил самый сложный результат в дебютном сезоне. Ирландец набрал всего четыре очка и позволил основным преследователям приблизиться перед финалом в Москве.

Победителем уик-энда стал Владислав Попов из команды «Systeme Electric Одержимые Моторспорт». Молодой пилот одержал вторую в карьере победу в парных заездах Гран-При Российской Дрифт Серии, выиграв напряжённый финал у Сергея Кузнецова.

Томми Кайли остановился в ТОП-32

По итогам квалификации Томми Кайли встретился в первом раунде парных заездов с Андреем Астаповым из Lukoil Racing Drift Team. На «Красном кольце» представитель Fresh Racing уступил сопернику и впервые в сезоне не смог пройти дальше ТОП-32.

Несмотря на поражение, ирландец сохранил лидерство в личном зачёте. Однако его преимущество заметно сократилось, а борьба за титул теперь окончательно перейдёт на заключительный этап сезона.

Главным соперником Кайли стал его напарник Сергей Кузнецов. Пилот Fresh Racing третий этап подряд добрался до ТОП-4, а в Красноярске вышел в финал и завоевал второе место.

Кузнецов пока не выиграл ни одного этапа сезона, но высокая стабильность позволяет ему реально претендовать на чемпионство. Если Кайли неудачно выступит на Moscow Raceway, Сергей сможет завоевать титул даже без побед в течение года.

В финальном противостоянии Кузнецов уступил Владиславу Попову. Для представителя «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» этот успех стал вторым в карьере на уровне RDS GP.

© RDS

По итогам этапа Владислав набрал 261 балл. Сергей Кузнецов заработал 188 баллов, а третье место занял Антон Козлов с результатом 159 баллов.

Козлов сохранил шансы на титул

Пилот Carville Racing также остаётся участником чемпионской гонки. После победы на предыдущем московском этапе Антон Козлов вновь добрался до решающих заездов.

В Красноярске он дошёл до полуфинала, где встретился со своим напарником Иваном Пальминым. Победа во внутрикомандной дуэли обеспечила Козлову третье место и сохранила математические шансы на первое место в личном зачёте.

Аркадий Цареградцев также продолжает претендовать на чемпионство, которое может стать для него третьим в карьере. Однако действующему чемпиону будет сложнее отыграть отставание.

На «Красном кольце» лидер «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» занял седьмое место, уступив Козлову в борьбе за выход в полуфинал.

© RDS

Домашний этап оказался непростым для Takayama Forward Auto. В 2025 году команда оформила в Красноярске победный дубль, но на этот раз ни один из её пилотов не добрался до пьедестала.

Тимофей Добровольский завершил выступление в ТОП-32. Роман Тиводар допустил разворот в заезде против Антона Козлова, а Пётр Бородин уступил Сергею Кузнецову.

Лучший результат в команде показал Георгий Чивчян. Гоча выиграл квалификацию, однако в ТОП-8 проиграл Илье Попову из «Systeme Electric Одержимые Моторспорт».

© RDS

В командном зачёте этапа победила «Systeme Electric Одержимые Моторспорт», набравшая 346 баллов. Второй стала Carville Racing с 288 баллами, третьей — Fresh Racing с 277 баллами.

Три пилота поборются за чемпионство

Перед финальным этапом Томми Кайли сохраняет первую строчку личного зачёта с 779 баллами. Сергей Кузнецов набрал 671 очко и уступает напарнику 108 баллов. На счету Антона Козлова 646 очков — его отставание от лидера составляет 133 балла.

Таким образом, реальные шансы на титул сохраняют три спортсмена. Аркадий Цареградцев также остаётся в математической борьбе, но для защиты чемпионского звания ему потребуется крайне удачное выступление и ошибки конкурентов.

В командном зачёте Fresh Racing лидирует с 1721 баллом. «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» занимает второе место с 1268 очками, а Takayama Forward Auto идёт третьей с результатом 1022 балла. Команда Цареградцева ещё может побороться за титул, но для этого Fresh Racing должна крайне неудачно провести финал.

Арсений Цареградцев вновь стал сильнейшим

На «Красном кольце» также прошли пятые учебно-тренировочные сборы для юниоров при поддержке Aimol Junior. В заездах приняли участие четыре молодых спортсмена.

Победу вновь одержал 12-летний Арсений Цареградцев. На этот раз он не смог стать лучшим в квалификации, однако выиграл парные заезды и сохранил статус главного фаворита юниорской программы.

© RDS

Финальный этап сезона RDS GP пройдёт 29 и 30 августа в Москве. Пилоты выступят на обратной конфигурации Moscow Raceway, где определятся победители личного и командного зачётов сезона-2026.