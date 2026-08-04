Сергей Бурунов стал голосом навигатора 2ГИС

В навигаторе 2ГИС появилась новая озвучка: маршруты теперь может комментировать актёр Сергей Бурунов. В голосовой пакет вошло более 200 фраз с его узнаваемыми интонациями, шутками о поездках и реакциями на действия водителя.

© 2ГИС

Сергей Бурунов известен по телепрограмме «Большая разница», сериалам «Полицейский с Рублёвки» и «Мылодрама», а также многочисленным ролям в кино и театре. Кроме того, он занимается дубляжом: его голосом в российских версиях фильмов говорят Леонардо ДиКаприо, Стив Каррелл, Джонни Депп, Саймон Пегг и другие зарубежные актёры.

Новая озвучка построена как небольшой спектакль, который развивается по ходу маршрута. Если водитель свернул не туда, навигатор сообщит: «Маршрут перестроен. Это был интересный выбор. Неправильный, но интересный». После возвращения на нужную дорогу прозвучит другая реплика: «А я смотрю, мы вернулись на маршрут. Редкий случай, когда развитие сюжета пошло в правильную сторону».

© 2ГИС

Голос Бурунова сопровождает не только автомобильные поездки. Озвучку можно использовать при построении пешеходных маршрутов, во время поездок на самокате и в общественном транспорте. Актёр также рассказывает о функциях сервиса, включая таймеры светофоров, погоду на маршруте, разводные мосты в Санкт-Петербурге и реалистичный режим 3D-карт.

«Озвучивание навигатора — это особый жанр. Тут нельзя сыграть один раз и уйти со сцены: ты с человеком всю дорогу, в пробке, в дождь, в момент, когда он опаздывает и нервничает. Я постарался, чтобы было не скучно — и чтобы, даже когда я ворчу, это было по-доброму. В конце концов, мы же все хотим доехать», — рассказал Сергей Бурунов.

Какие голоса уже есть в навигаторе 2ГИС

Пользователи сервиса могут выбрать несколько вариантов русскоязычной озвучки. Среди них:

телеведущая и актриса Лариса Гузеева;

телеведущий Николай Дроздов;

кот Матроскин;

автоблогер AcademeG;

стендап-комик Евгений Чебатков;

переводчик Андрей Гаврилов и актёр озвучивания Пётр Гланц.

По данным 2ГИС, в последние два года самым популярным среди пользователей стал голос кота Матроскина. Теперь Сергею Бурунову предстоит конкурировать с ним за внимание водителей.

Как включить голос Сергея Бурунова

Для выбора новой озвучки нужно открыть боковое меню приложения и перейти по пути «Настройки» → «Навигатор» → «Голос». Второй способ — запустить навигацию, нажать кнопку меню в правом нижнем углу, включить голосовые инструкции и выбрать Сергея Бурунова.

Новый голосовой пакет уже доступен пользователям 2ГИС на смартфонах с iOS и Android.