Импортные компактные кроссоверы покидают российский рынок

В 2026 году российский автомобильный рынок столкнулся с сокращением числа доступных кроссоверов B-класса, сообщают «Известия». С начала года стало известно об уходе как минимум девяти моделей, включая Tenet T4 — одного из самых доступных автомобилей в линейке бренда. В компании объяснили прекращение производства завершением жизненного цикла модели, а также ростом спроса на более крупные семейные кроссоверы.

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Tenet T4 представляет собой локализованную версию Chery Tiggo 4, история которой началась еще в 2014 году. За прошедшие годы модель несколько раз обновлялась, однако теперь производитель решил сосредоточиться на более современных автомобилях. Эксперты отмечают, что сокращение числа бюджетных моделей может привести к уменьшению выбора для покупателей и постепенному росту средней стоимости новых кроссоверов на российском рынке.

Несмотря на солидный возраст конструкции, Tenet T4 долгое время оставался одной из самых востребованных моделей бренда в России. Однако в 2026 году спрос начал снижаться: в июне кроссовер выбыл из числа лидеров продаж, тогда как покупатели все чаще выбирали более современный и вместительный Tenet T4L. Именно рост популярности новой модели стал одной из причин прекращения производства T4.

При этом решение выглядит неоднозначным. Выпуск Tenet T4 был локализован менее года назад — автомобиль получил полный цикл производства со сваркой и окраской кузова, а также впервые обзавелся полноприводной версией. Тем не менее производитель решил сосредоточиться на более новых моделях, постепенно обновляя свою линейку и отказываясь от автомобилей, жизненный цикл которых подходит к завершению.