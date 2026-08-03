Вторичный рынок люксовых машин показал снижение

По итогам первого полугодия 2026 года спрос на подержанные автомобили класса люкс в России практически не изменился.

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По данным «Автостата», за шесть месяцев россияне приобрели 1240 таких машин — всего на 0,4% меньше, чем годом ранее.

Наибольшей популярностью пользовались автомобили Bentley, на которые пришлось около 37% всех продаж. Далее следуют Rolls-Royce, Lamborghini, Maserati, Ferrari и Aston Martin.

Среди отдельных моделей лидерами стали купе Bentley Continental GT, а также кроссоверы Lamborghini Urus и Bentley Bentayga.

При этом в июне рынок немного сократился: было продано 220 автомобилей с пробегом премиального сегмента, что на 4,8% меньше показателя июня прошлого года. Несмотря на небольшое снижение, интерес к люксовым автомобилям на вторичном рынке остается стабильным.

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