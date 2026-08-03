Стало известно, как изменились цены на автомобили в июле

В июле сразу несколько автопроизводителей пересмотрели цены на свои модели.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Как сообщают «Автоновости дня», в течение июля изменилась стоимость автомобилей как минимум у десяти брендов. Причем повышений оказалось в два с лишним раза больше, чем снижений.

Цены выросли у Belgee, Geely, Dongfeng, Hongqi, Foton и Evolute. В большинстве случаев подорожание составило от нескольких тысяч до 200 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации. Наиболее заметно прибавили в цене кроссоверы Dongfeng и электромобили Evolute.

При этом некоторые бренды, напротив, сделали свои модели доступнее. Так, Bestune снизил цену кроссовера T77 более чем на 100 тысяч рублей, Jaecoo удешевил отдельные версии J8, а Changan уменьшил стоимость локализованного CS75 Plus New на 90 тысяч рублей.

Таким образом, июль подтвердил тенденцию к разной направленности изменения цен, хотя общее число подорожаний оказалось значительно выше.

Рестайлинговый Volkswagen T-Roc начали ввозить в Россию