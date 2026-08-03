АвтоВАЗ отчитался о росте продаж автомобилей Lada

В июле 2026 года дилеры Lada реализовали почти 29 тысяч новых автомобилей. Продажи марки превысили прошлогодний результат, а наиболее заметную динамику показала обновлённая Niva Travel.

© АВТОВАЗ

Дилерская сеть Lada в июле продала 28 948 автомобилей — на 4,3% больше, чем за аналогичный месяц 2025 года. В АвтоВАЗе отметили, что компания продолжает постепенно увеличивать ежемесячные объёмы реализации относительно прошлогодних показателей.

По итогам января—июля 2026 года в России было продано 183 091 автомобиль LADA. Этот результат практически соответствует объёму продаж за первые семь месяцев прошлого года.

© АВТОВАЗ

Niva Travel стала лидером роста

Самую заметную положительную динамику продемонстрировала модернизировання Lada Niva Travel с новым двигателем объёмом 1,8 литра. Основные результаты модели в июле:

продано 3712 внедорожников;

рост к июлю 2025 года составил 50%;

продажи увеличились на 3,3% относительно июня 2026 года.

Напомним, ранее АО «ППК» также сообщила, что Lada Niva Travel также сохраняет статус самого востребованного полноприводного автомобиля на российском рынке.