АвтоВАЗ отчитался о росте продаж автомобилей Lada

АвтоВАЗ отчитался о росте продаж в июле на 4,3%
В июле 2026 года дилеры Lada реализовали почти 29 тысяч новых автомобилей. Продажи марки превысили прошлогодний результат, а наиболее заметную динамику показала обновлённая Niva Travel.
Дилерская сеть Lada в июле продала 28 948 автомобилей — на 4,3% больше, чем за аналогичный месяц 2025 года. В АвтоВАЗе отметили, что компания продолжает постепенно увеличивать ежемесячные объёмы реализации относительно прошлогодних показателей.
По итогам января—июля 2026 года в России было продано 183 091 автомобиль LADA. Этот результат практически соответствует объёму продаж за первые семь месяцев прошлого года.
Niva Travel стала лидером роста
Самую заметную положительную динамику продемонстрировала модернизировання Lada Niva Travel с новым двигателем объёмом 1,8 литра. Основные результаты модели в июле:
- продано 3712 внедорожников;
- рост к июлю 2025 года составил 50%;
- продажи увеличились на 3,3% относительно июня 2026 года.
Напомним, ранее АО «ППК» также сообщила, что Lada Niva Travel также сохраняет статус самого востребованного полноприводного автомобиля на российском рынке.