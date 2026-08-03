Китайский конкурент Toyota Hilux появится в России

В Москве российская премьера пикапа Sinotruk S7 прошла. Цена на китайский пикап начинается от 3,2 миллиона рублей.

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Автомобиль, который представили в рамках фестиваля «Продвижение» является конкурентом Toyota Hilux. Кроме того, он будет конкурировать с Great Wall Poer, который уже предлагается на нашем рынке другим китайским автогигантом. Ожидается, что продажи Sinotruk S7 стартуют уже этой осенью.

Габариты пикапа составляют 5645x1895x1890 мм при колесной базе в 3470 мм. Грузоподъемность — до 1050 кг. S7 оборудован дизельным двигателем с объемом 2,0 литра и мощностью 177 л.с. Покупателям предложат два варианта трансмиссии — шестиступенчатую механику или восьмидиапазонный «автомат». У машины есть система полного привода с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.

Салон оснащен цифровой приборной панелью и крупным экраном мультимедийной системы, основные функции управления остались на физических кнопках. S7 также имеет камеру кругового обзора, систему «прозрачный капот» и другие опции.

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