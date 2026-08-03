В Россию привезут новинку от Citroen: что это за машина

Дилерские центры в ближайшее время начнут прием заказов на рестайлинговую версию французского минивэна SpaceTourer.

© Citroen

Как сообщается на сайте citroen-rus.ru обновленный минивэн предложат с официальной гарантией сроком 2 года или 100 тысяч километров пробега.

Машина будет доступна в двух исполнениях — «Бизнес» и «Бизнес-лаунж» с семи- и восьмиместной компроновкой салона. Силовая установка SpaceTourer — это 2,0-литровый турбодизель HDi мощностью 150 л.с., агрегатированный восьмиступенчатым «автоматом».

Длина кузова достигает 5331 мм, колесная база — 3275 мм, клиренс — 150 мм. Кресла во втором и третьем рядах можно складывать или полностью демонтировать без применения специнструмента.

Исполнение «Бизнес» — восьмиместное с двумя трехместными диванами. Версия «Бизнес-лаунж» имеет семиместную компоновку с раздельными креслами на втором ряду, которые можно развернуть друг к другу, и складным столиком между ними.

© Citroen

Базовая комплектация включает отделку кожей, передние сиденья с электрорегулировками, подогревом, массажем и поддержкой поясницы, трехзонный климат-контроль, панорамную крышу, электропривод обеих сдвижных дверей и 10-дюймовую цифровую панель приборов. Мультимедийная система оснащена 12-дюймовым сенсорным дисплеем с Apple CarPlay и Android Auto, навигацией и Bluetooth. Акустика — девять динамиков. Цена на новинку начинается от 7,25 миллиона рублей, однако при оформлении автокредита можно получить дополнительную выгоду. А рассчитать ежемесячный платеж и свою будущую финансовую нагрузку можно уже сейчас с помощью калькулятора автокредита.