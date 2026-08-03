Следующий BMW M3 Touring получит кузовной индекс G88

Новый BMW M3 Touring получил кодовое кузовной индекс G88 и может впервые в истории выйти на рынок США. Об этом сообщает Motor1 со ссылкой на источники.

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Отмечается, что руководство баварской компании уже одобрило выпуск высокопроизводительного универсала. Вероятно, желание выпустить его на американский рынок связано с успехом более крупного и дорогого M5 Touring в США. Ожидается, что новинка появится в продаже в конце 2028 или начале 2029 года, примерно через год после дебюта седана следующего поколения с индексом G84.

Предположительно, машина получит рядный шестицилиндровый 3.0-литровый турбомотор S58. Прогнозируемая мощность — около 550 л.с. Работать двигатель будет в паре с 8-ступечатым «автоматом» и полным приводом. При этом не исключено, что G88 будет предлагаться только в полноприводном исполнении с автоматической коробкой передач. Внутренний дизайн, предположительно, получит стилистику в духе нового языка дизайна BMW — Neue Klasse.

Отмечается, что цена нового M3 Touring в США будет шестизначной — для сравнения, M3 Competition xDrive в 2026 году стоит чуть меньше 90 тысяч долларов. При этом универсал должен быть дешевле M5 Touring, который в США сейчас стоит около 130 тысяч долларов.

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