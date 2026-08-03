Следующий BMW M3 Touring получит кузовной индекс G88 и может выйти в США
Новый BMW M3 Touring получил кодовое кузовной индекс G88 и может впервые в истории выйти на рынок США. Об этом сообщает Motor1 со ссылкой на источники.
Отмечается, что руководство баварской компании уже одобрило выпуск высокопроизводительного универсала. Вероятно, желание выпустить его на американский рынок связано с успехом более крупного и дорогого M5 Touring в США. Ожидается, что новинка появится в продаже в конце 2028 или начале 2029 года, примерно через год после дебюта седана следующего поколения с индексом G84.
Предположительно, машина получит рядный шестицилиндровый 3.0-литровый турбомотор S58. Прогнозируемая мощность — около 550 л.с. Работать двигатель будет в паре с 8-ступечатым «автоматом» и полным приводом. При этом не исключено, что G88 будет предлагаться только в полноприводном исполнении с автоматической коробкой передач. Внутренний дизайн, предположительно, получит стилистику в духе нового языка дизайна BMW — Neue Klasse.
Отмечается, что цена нового M3 Touring в США будет шестизначной — для сравнения, M3 Competition xDrive в 2026 году стоит чуть меньше 90 тысяч долларов. При этом универсал должен быть дешевле M5 Touring, который в США сейчас стоит около 130 тысяч долларов.
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