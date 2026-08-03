Lotus объяснил, почему не привез свой электрический кроссовер в США

Британский автопроизводитель Lotus отказался от планов по выводу электрического внедорожника Eletre на американский рынок из-за введенных пошлин. Об этом рассказал президент и генеральный директор Lotus Americas Массимилиано Трантини, передает motor1.com.

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Компания завершила все приготовления для старта продаж в США, включая процедуру омологации. Однако повышение тарифов — сначала до 100%, затем до 150% — сделало проект экономически нецелесообразным.

По словам Трантини, при таком уровне пошлин бизнес-модель перестает работать как для производителя, так и для дилеров и покупателей. Именно поэтому Eletre не будет поставляться после 2025 модельного года.

Ранее в США предлагалась версия Lotus Eletre Carbon стоимостью 230 тыс. долларов. Компания могла справиться со 100-процентным тарифом, но его повышение до 150% поставило крест на этих планах.

Eletre — электрический внедорожник, представленный в 2022 году. Модель мощностью 600 л.с. позднее получила версию с отдачей 905 л.с., разгоняющуюся до 100 км/ч за 2,9 секунды. Масса автомобиля превышает 2268 кг. В Китае внедорожник также доступен в гибридном исполнении. С 2027 года в США из всей линейки Lotus будет продаваться только спорткар Emira.