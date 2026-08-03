Audi вывела компактный электрический хэтчбек на испытания на Нюрбургринге
Компактный электрический хэтчбек Audi A2 нового поколения заметили на тестах на немецкой трассе Нюрбургринг. Как сообщает Motor1, машину могут представить уже этой осенью, а продажи стартуют в начале 2027 года.
Ожидается, что A2 сохранит философию своих предшественников. Первое поколение машины дебютировало в 1999 году и отличался аэродинамической формой. Машина получит плавный, округлый стиль, раздельное заднее стекло и интегрированный запас хода.
В основе автомобиля лежит актуальная версия платформы MEB от Volkswagen Group, которая предлагает широкий выбор силовых установок мощностью от 170 до 326 л.с. с запасом хода до 600 км. Салон уже частично рассекречен на шпионских снимках: он выполнен в стиле актуальных моделей Audi с изогнутым дисплеем, объединяющим приборную панель и мультимедийный экран.
Ориентировочная цена нового Audi A2 составит около 35 тысяч евро. В США машину поставлять не будут.