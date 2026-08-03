Эксперты СберАвто составили чек-лист безопасной перевозки летнего спортинвентаря на машине

В период летних отпусков многие отправляются в дорогу вместе с велосипедами, сапбордами, питбайками и другим спортивным инвентарем. Перевозка такого груза требует особого внимания, поскольку ошибки при его креплении могут спровоцировать аварийные ситуации. Эксперты сервиса СберАвто (входит в экосистему Сбера для автолюбителей) напомнили автомобилистам основные правила безопасной транспортировки спортивной техники.

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Вне зависимости от способа перевозки — в боксе, на поперечинах или на специальных креплениях — нагрузка приходится не только на багажник, но и на сам автомобиль. Производитель заранее устанавливает максимально допустимую массу для крыши, причём в неё нужно включать не только вес самого инвентаря, но и массу бокса, поперечин и креплений. Превышение этого значения снижает устойчивость автомобиля, увеличивает тормозной путь и усиливает влияние бокового ветра на управляемость, что нужно учитывать в дороге.

Сапборды и каяки

Надувной сапборд безопаснее перевозить в сложенном виде: так материал меньше нагревается на солнце и не подвергается лишним нагрузкам в движении. Жёсткие сапборды, сёрфборды и каяки лучше крепить специальными держателями на поперечинах багажника — в отличие от универсальной фиксации ремнями, они учитывают форму корпуса, равномерно распределяют нагрузку и снижают риск смещения или повреждения груза.

При выборе крепления важны тип инвентаря, его ширина и масса: многие модели рассчитаны на определённую форму корпуса или предельный вес. Туристические каяки длиной от четырёх метров дополнительно фиксируют носовой и кормовой растяжками — это снижает нагрузку на основные крепления и уменьшает раскачивание лодки на скорости. Стяжные ремни должны надежно удерживать груз, не деформируя корпус, а их натяжение стоит проверить после первых 10–15 километров пути, поскольку воздушный поток может его ослабить.

Если груз выступает за габариты автомобиля более чем на 1 метр спереди или сзади либо более чем на 40 сантиметров сбоку, автомобиль нужно дополнительно обозначить знаком «Крупногабаритный груз», а в тёмное время суток — ещё и световозвращателями или фонарями (п. 23.4 ПДД).

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Велосипеды

При регулярной перевозке велосипеда лучше отказаться от размещения в салоне: даже со снятым передним колесом руль, педали и звёздочки способны повредить отделку, а плохо закреплённый велосипед при резком торможении может травмировать пассажиров.

Для перевозки снаружи существует три основных типа креплений: на крыше — универсальный вариант для большинства автомобилей, увеличивающий высоту машины и требующий поднимать велосипед наверх; на задней двери — оптимальный для лёгких моделей, но подходящий не ко всем типам кузова; и на фаркопе — самый удобный вариант для тяжёлых велосипедов и электровелосипедов, поскольку не требует подъёма груза на крышу и практически не влияет на аэродинамику.

При выборе крепления важно учитывать не только допустимую нагрузку, но и способ фиксации конкретной рамы — особенно для электровелосипедов, которые могут весить почти вдвое больше обычных моделей. Стоит также помнить об увеличившейся высоте автомобиля с велосипедом на крыше при въезде на подземную парковку, в паркинг торгового центра или под низкие навесы.

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Питбайки, квадроциклы и небольшая мототехника

Для перевозки питбайков и квадроциклов чаще используют прицеп либо платформу на фаркопе. Платформа подходит для транспортировки одной единицы техники на небольшие расстояния, тогда как прицеп обычно выбирают для тяжёлой техники или сразу нескольких единиц — он меньше нагружает заднюю часть автомобиля.

Перед погрузкой желательно перекрыть топливный кран в перевозимой технике, если это предусмотрено конструкцией, убедиться в отсутствии подтёков и надёжно зафиксировать руль и подвеску транспортировочными ремнями.

После установки тяжёлой техники нагрузка на автомобиль заметно возрастает, поэтому перед поездкой стоит проверить давление в шинах и при необходимости довести его до значения для полной загрузки — производитель указывает его на заводской табличке, в руководстве по эксплуатации или на официальном сайте.

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Электровелосипеды и электросамокаты

Батареи средств индивидуальной мобильности чувствительны к ударам, влаге и перегреву. Если аккумулятор съёмный, перед поездкой его лучше снять и разместить в салоне автомобиля; при несъёмной батарее устройство нужно выключить и следовать рекомендациям производителя.

Специалисты советуют избегать ударов и падений СИМ, не перевозить технику с повреждённым корпусом аккумулятора и по возможности не оставлять её надолго в раскалённом салоне.

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Главное: что проверить перед поездкой

Эксперты СберАвто советуют ориентироваться на простой чек-лист, чтобы не упустить ничего важного при перевозке ценного летнего груза: