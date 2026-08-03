Российский авторынок продолжил рост по итогам июля

Продажи автомобилей за июль 2026 года выросли по сравнению с минувшим июнем. Кроме того, отмечается рост за семь месяцев 2026-го по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

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Такие данные приводит в своем Telegram-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков со ссылкой на данные АО «ППК» (входит в группу компаний АО «Электронный паспорт»). Так, в июле 2026 года объём российского авторынка составил 134 970 единиц ТС всех типов. Это на 0,3% больше, чем в июле прошлого года (134 550 шт.). А по сравнению с июнем текущего года, июльские продажи продемонстрировали рост на 5,5%.

При этом за январь-июль 2026-го отечественные автодилеры реализовали в общей сложности 815 106 новых транспортных средств, что на 10% больше, чем за семь месяцев 2025-го.

Продажи новых ТС, произведённых в РФ, увеличились на 26,5%, достигнув отметки 516 370 единиц. Таким образом, доля отечественной продукции на авторынке достигла 63,4% — более чем на 8% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рост общего объёма реализации автомобилей обеспечен преимущественно сегментом легковых машин. В нём отмечается прирост на 13,3% по сравнению с данными за семь месяцев 2025 года. При этом зафиксировано падение продаж из расчёта год к году в других сегментах: легкий коммерческий транспорт просел на 17,2%, грузовой — на 6,7%, а автобусов было продано на 3,5% меньше, чем за январь-июль 2025.

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