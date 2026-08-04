Audi вывела компактный электрический хэтчбек на испытания на Нюрбургринге

Электрический хэтчбек Audi A2 следующего поколения продолжает проходить испытания. Прототип модели, дебют которой ожидается осенью в Европе, был замечен на знаменитой немецкой трассе Нюрбургринг, пишет motor1.com.

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Несмотря на плотный камуфляж, угадываются черты, отсылающие к оригинальному A2 1999 года. Речь идет о плавных округлых линиях, разделенном заднем стекле и встроенном спойлере. У первого поколения коэффициент аэродинамического сопротивления составлял 0,28, и новый A2, скорее всего, сохранит эту концепцию обтекаемого кузова для увеличения запаса хода, пишут авторы.

Автомобиль построен на актуальной версии электрической платформы MEB концерна Volkswagen. Мощность силовой установки, вероятно, будет варьироваться от 170 до 326 л.с., как у других моделей на этой базе. Запас хода может превышать 600 км.

Судя по предыдущим шпионским снимкам, салон получит изогнутый дисплей, объединяющий приборную панель и сенсорный экран мультимедиа, — решение, уже знакомое по последним моделям Audi.

Премьера A2 запланирована на осень 2026 года, продажи стартуют в начале 2027-го. Ориентировочная цена — около 35 тыс. евро. В США модель продаваться не будет.