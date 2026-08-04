Toyota разработала гигантскую «губку» для ускорения испытаний автомобилей

Специалисты технического центра Toyota Higashi-Fuji создали гигантскую «губку», которая помогает сокращать перерывы в испытании предсерийных машин из-за дождей. Как сообщает Toyota Times, устройство позволяет быстро удалять влагу с асфальта.

© Toyota Times

Идея возникла во время испытаний систем автоматического экстренного торможения. Отведенный под это участок полигона используется сразу тремя подразделениями Toyota, а обязательным условием для проведения тестов является сухой асфальт. Дожди вызывали задержки — в итоге сотрудникам приходилось часто работать по выходным.

© Toyota Times

Инженеры подсмотрели концепцию в бейсболе. Там аналогичные валики применяются для восстановления покрытия поля после дождя. Окончательный вариант устройства представляет собой двухметровый каток с губками, который позволяет осушить полосу в 3,5 метра за один полный проход.

Конструкция изготовлена без привлечения стороннего бюджета: в качестве резервуара для сбора воды использовался переоборудованный алюминиевый кейс от оборудования, а губчатым материалом стали остатки защитной упаковки. Механизм позволил сократить время просушки трека зимой с четырех до двух часов, а летом — примерно до часа.