«Вчера рекорд, сегодня норма». За счет каких «китайцев» в России растет вторичный авторынок

В первом полугодии 2026 года на вторичном рынке в России было продано 163,7 тысячи китайских авто в возрасте до 20 лет. Как сообщает портал «Китайские автомобили», они составляют небольшую долю от 2,22 млн от всех проданных поддержанных авто, однако рост к аналогичному периоду 2025 года составил 43%.

© Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

Как рассказал руководитель стратегических проектов «Автостата» Дмитрий Ярыгин, если доля европейских, российских и корейских марок на вторичном рынке пока еще остается стабильной, то американские бренды стали терять перед китайскими автокомпаниями. «Китайцы» уже обошли «американцев» по доле от общего числа проданных подержанных машин — 7,4% против 7,3%. Для сравнения, в 2022 году у американских брендов было 9% рынка, тогда как у китайских — всего 3%.

Ярыгин заметил, что в категории машин старше 20 лет в России на вторичном рынке больше всего японских и российских – в сумме их 37%. Однако китайским машинам до такого показателя далеко — их парк пока не самый большой. Кроме того, небольшая доля у «китайцев» и в самом емком сегменте — от 10 до 19 лет. Причина также кроется в том, что компании из КНР зашли на российский рынок не так давно.

© darksoul72/Shutterstock

Таким образом, перепродается больше всего именно сравнительно новых китайских машин. По словам эксперта, причины у владельцев разные.

«Кто-то долго ездил на Lexus и вдруг решил пересесть на премиального "китайца", но вскоре понял, что это не его вариант. Таких людей много. Кто-то 2–3 года покатался на Haval Jolion и вскоре пересел на Haval Dargo или Haval F7, есть и такие примеры. А кому-то "китайцы" реально не "зашли", и люди решили от них избавиться — предпочли тех же подержанных "корейцев"», — объяснил Ярыгин.

Заметнее всего в перепродажах китайский «премиум». В топ-10 премиальных брендов есть сразу два китайских производителя — Exeed (7 место и 8288 единиц) и Tank (10 место и 3821 единиц). В топ-10 масс-маркета китайские бренды еще не попадают, однако объемы у них значительно больше, чем у «премиалов». Больше всего перепродаются Chery (32 696 единиц), Geely (28 849) и Haval (24 243). В первую пятерку также попали подержанные Changan (10 870) и Lifan (9005). Следующие места заняли Great Wall (6714), Omoda (6107), Jetour (4022), Jaecoo (2794) и FAW (2749).