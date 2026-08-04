ОСАГО может подорожать для некоторых водителей

ОСАГО для аварийных водителей может подорожать в 2026 году еще на 10%. Как сообщает «Известия», об этом заявил глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

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По его словам, главным драйвером роста цены ОСАГО в этом году станет изменение единой методики, за которым последует рост стоимости запчастей. Если свое влияние не окажут новые геополитические события, которые приведут к дополнительному удорожанию деталей, то в среднем полис может подорожать на 5-7%, хотя для добросовестных водителей рост будет небольшим — на уровне 1-2%.

Дополнительное давление на тарифы оказывает рост убыточности ОСАГО в регионах. С 1 января по 9 июля 2026 года в 12 регионах России выплаты превысили сборы даже без учета расходов страховщиков, а еще около 60 приблизились к критической отметке по убыточности. Отмечается, что средняя цена полиса практически не менялась уже около трех лет, тогда как размер возмещения рос.

Уфимцев считает, что один из способов сдержать подорожание ОСАГО — усилить борьбу с мошенничеством и заработком автоюристов на серых зонах. Эксперт уверен, что полис должен дорожать лишь в том случае, когда растет цена запчастей и размер выплат, а не из-за серых зон, на которых зарабатывают посредники.