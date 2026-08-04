Беспилотники хотят привлечь к автоматической фиксации нарушений ПДД

Ассоциация «ОКО», объединяющая производителей и операторов систем фиксации нарушений, обратилась в правительство с инициативой разрешить использование беспилотников для автоматической фиксации нарушений ПДД, передает «Коммерсант».

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Сейчас фото с дрона можно приобщить к делу, но водителя необходимо задерживать и составлять протокол лично. Авторы предлагают изменить законодательство и отправлять штрафы по почте, как это делается с данными стационарных камер.

В 2022–2023 годах ГИБДД уже применяла дроны, дирижабли и аэростаты для контроля дорог, выявив более 35 тыс. нарушений. Практика сохраняется — например, полиция Саратовской области в июне 2026 года сообщала об использовании квадрокоптеров для фиксации выездов на встречную полосу.

Сейчас беспилотные аппараты не подпадают под законодательное определение стационарной камеры, которая должна быть установлена на борту или на крыше машины. ОКО предлагает убрать это ограничение через изменения в законе «Об автодорогах» и подзаконных актах.

Предполагается, что за место установки камеры будет приниматься проекция дрона на землю с учетом смещений от ветра. Устройства планируют применять для контроля выезда на встречную полосу и обочину. Вопрос о фиксации скорости в ассоциации не обсуждают.

В правительстве подтвердили получение обращения и перенаправили его в Минтранс и МВД. В Минтрансе получили письмо, позицию ведомства направят в МВД, ответ от полиции пока не поступал.

Независимые эксперты предупреждают о рисках. Специалист по фиксации нарушений Григорий Шухман указал на возможные проблемы с читаемостью номеров с высоты и ошибки при определении границ полосы, поскольку стационарная камера ориентируется на виртуальную разметку, а дрон висит в воздухе. Юрист «Народного фронта» Катерина Соловьева считает, что для исключения ошибок квадрокоптер должен работать совместно с наземным комплексом.