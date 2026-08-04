Audi назвала новый A2 E-Tron своим самым экономичным автомобилем

Audi представит осенью электрический хэтчбек A2 E-Tron, который, как обещает компания, станет самым доступным и компактным электромобилем в линейке бренда, передает motor1.com.

© Audi

Новинка приходит на смену оригинальному A2, выпускавшемуся с 1999 по 2005 год и ставшему коммерческим провалом из-за сложности и дороговизны производства.

В отличие от предшественника, новый A2 построен на платформе VW ID.3 Neo, что позволило сократить расходы и время разработки. Автомобиль получил задний электродвигатель мощностью 188 л.с. и литий-железо-фосфатную батарею емкостью 61 кВт·ч. Ожидается, что будут доступны и другие версии мощностью 168 и 228 л.с.

Audi называет новинку самым эффективным автомобилем в своей истории. Расход энергии составляет 12,8 кВт·ч на 100 км, а коэффициент аэродинамического сопротивления — 0,24, что делает модель самой обтекаемой в классе. Аэродинамические доработки снижают энергопотребление на 0,9 кВт·ч/100 км.

Запас хода пока не раскрыт, но у родственного ID.3 Neo с батареей 79 кВт·ч он достигает 630 км. При увеличенной емкости аккумулятора A2 может преодолеть 640 км. Продажи в Европе стартуют до конца 2026 года или в начале 2027-го. Дизайн новинки отсылает к оригинальному A2, включая раздвоенное заднее стекло.