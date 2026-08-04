Батареи Toyota нового поколения для гибридов появятся в 2027 году

Японский автопроизводитель Toyota ожидает роста спроса на гибриды и намерен перейти на новые аккумуляторы, которые обеспечат большую эффективность при меньших затратах на производство. Об этом пишет Motor1.

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Компания планирует в 2027 и 2028 годах перевести свои линии по производству аккумуляторов в Японии на батареи нового поколения, обеспечив ими для 600 тысяч автомобилей ежегодно.

«Toyota не раскрывает подробности об аккумуляторах следующего поколения, разработанных специально для гибридных автомобилей. Известно лишь, что инженеры повышают производительность за счет внедрения новых технологий, так что стоит ожидать роста эффективности и снижения расхода топлива», - говорится в статье.

При этом в этом году Toyota рассчитывает продать более пяти миллионов гибридов. И уже шестой год подряд японский производитель уверенно опережает Volkswagen Group в глобальной гонке, реализовав 11,3 миллиона автомобилей, включая модели Lexus, Daihatsu и Hino.

Ранее стало известно, что китайский бренд Hongqi в сотрудничестве с компанией Lishen Battery завершил испытания новой батареи с ультрабыстрой зарядкой. А с начала этого года уже несколько китайских компаний внедрили технологии сверхбыстрой

зарядки.